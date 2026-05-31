خالد الغندور يكشف تفاصيل مثيرة عن مصير ييس توروب مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن تقارير صحفية دنماركية تتعلق بمستقبل المدير الفني للنادي الأهلي، الدنماركي ييس توروب، وذلك في ظل الجدل المثار حول مصير الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الصحف الدنماركية أكدت عودة ييس توروب بعد شهر لقيادة النادي الأهلي استعدادًا للموسم الجديد، رغم عدم صدور إعلان رسمي من النادي حتى الآن بشأن رحيله أو استمراره.

وأضاف أن النادي الأهلي لم يحسم موقفه بشكل نهائي من المدرب حتى الآن، ما يفتح الباب أمام عدة احتمالات حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وتساءل الغندور عما إذا كان استمرار المدرب قد يرتبط ببنود الشرط الجزائي في عقده، وهو ما قد يدفعه للبقاء داخل النادي رغم الأنباء المتداولة بشأن رحيله.

ويأتي هذا الجدل في وقت يستعد فيه الأهلي لوضع اللمسات الأخيرة على ملف الجهاز الفني، قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، في انتظار الإعلان الرسمي لحسم الموقف بشكل نهائي.