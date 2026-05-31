انطلاق أولى حلقات برنامج «من ماسبيرو» تزامنا مع عيد الإعلاميين.. بث مباشر

انطلقت اليوم عبر شاشة القناة الأولى المصرية أولى حلقات برنامج «من ماسبيرو»، ليعيد إلى الشاشة المصرية روح البرامج الحوارية التراثية والفكرية من قلب مبنى ماسبيرو العريق، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الإعلاميين المصريين الذي يوافق 31 مايو من كل عام.

عودة قوية للمحتوى الحواري الهادف

ويعد البرنامج عودة قوية للمحتوى الحواري الهادف الذي يناقش هموم وقضايا المجتمع المصري، مع إلقاء الضوء على التراث الثقافي والفكري للبلاد، في محاولة لاستعادة الدور التنويري للإعلام الوطني وتعزيز ارتباطه بالجمهور.

ينقل نبض الشارع المصري

ويرفع برنامج «من ماسبيرو» شعار «صوت الناس.. وصوت مصر»، حيث يهدف إلى تقديم محتوى يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وينقل نبض الشارع المصري بمختلف قضاياه وتطلعاته، بما يسهم في تعزيز مكانة الإعلام المصري على المستويين المحلي والإقليمي.

إحياء الدور التاريخي لماسبيرو

يأتي إطلاق البرنامج في هذا التوقيت ليؤكد حرص الهيئة الوطنية للإعلام على إحياء الدور التاريخي لماسبيرو، وتقديم محتوى إعلامي هادف ومؤثر يعكس قيم الإعلام المصري ورسالة الخدمة العامة، ويواصل دوره في نقل صوت المواطنين إلى الشاشة.

ويقدم البرنامج من خلال الإعلامية الكبيرة هالة أبو علم والإعلامية جومانا ماهر والإعلامي رامي رضوان، تجربة إعلامية جديدة تستند إلى المهنية والخبرة، مع الحفاظ على الهوية الأصيلة للإعلام المصري.