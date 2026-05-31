رسميًا.. نيوم يودع أحمد حجازي بعد موسمين في الدوري السعودي

أعلن نادي نيوم السعودي نهاية مشوار المدافع المصري أحمد حجازي مع الفريق، بعد موسمين قضاهما بقميص النادي، ليطوي الطرفان صفحة من التعاون مع ختام موسم 2025-2026.

وحرص النادي السعودي على توجيه رسالة تقدير لقائد منتخب مصر السابق عبر منصاته الرسمية، معبرًا عن امتنانه لما قدمه اللاعب خلال فترة وجوده مع الفريق.

كان حجازي قد انضم إلى نيوم في صيف 2024 قادمًا من اتحاد جدة، ليبدأ تجربة جديدة في الكرة السعودية مستفيدًا من خبراته الكبيرة التي اكتسبها على مدار مسيرته الاحترافية.

وخلال موسمين مع الفريق، شكل المدافع المصري أحد الركائز الأساسية في الخط الخلفي، وأسهم بخبرته القيادية في دعم الفريق بالمنافسات المحلية، كما شارك في تحقيق نتائج إيجابية ساعدت نيوم على تثبيت موقعه بين أندية دوري روشن.

وسجل حجازي هدفين خلال مشواره مع النادي، إلى جانب أدواره الدفاعية التي جعلته من أبرز عناصر الفريق طوال فترة وجوده.

ومع انتهاء تجربته في نيوم، تتجه الأنظار نحو الخطوة المقبلة في مسيرة اللاعب صاحب الخبرات الطويلة، وسط ترقب لوجهته الجديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته.