منتخب الناشئين بالزي الأبيض أمام المغرب على "برونزية" أمم أفريقيا

أقيم اليوم، الأحد، الاجتماع الفني الخاص بمواجهة منتخبنا الوطني، تحت 17 عامًا أمام المنتخب المغربي، في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية، بكأس الأمم الأفربقية، المقامة حاليًا في المغرب.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء منتخب الناشئين، الزي الأبيض الكامل "القميص والشورت والجوارب"، خلال المباراة المقررة إقامتها في العاشرة، مساء غد، الاثنين، في أكاديمية محمد السادس، بمدينة سلا.

وحضر الاجتماع، الدكتور علاء عبدالعزيز، مدير إدارة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، شادي الشريف، مدير منتخب مصر تحت 17 عامًا، الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، أحمد درويش، المنسق الإعلامي، ووجيه حسن، مسئول المهمات.