أحمد حسن يكشف سبب تعثر عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن تطورات ملف عودة أكرم توفيق إلى صفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن، نقلا عن مصدر داخل الأهلي: “الطلبات المادية لاكرم توفيق وراء عدم التوقيع مع اللاعب حتى الآن.. ونادي الشمال لا يمانع رحيله”.

وأثار المنشور تفاعلًا بين جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل متابعة ملف أكرم توفيق وترقب الموقف النهائي بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى أكد الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب أكرم توفيق من أجل بحث إمكانية عودته لصفوف الفريق من جديد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي خلال ظهوره في برنامج “الكرة مع فايق”، أن الكابتن سيد عبد الحفيظ تواصل مع اللاعب بالفعل، وتمت مناقشة بعض التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة، مشيرًا إلى أن أكرم توفيق طلب ما يقارب مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل نحو 50 مليون جنيه، وهو ما يزال بعيدًا حتى الآن عن عرض النادي الأهلي.

وأضاف أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين الطرفين، وفي حال الوصول لاتفاق نهائي بشأن المقابل المادي، من المنتظر أن يوقع اللاعب ويعود مجددًا إلى صفوف القلعة الحمراء.