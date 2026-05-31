رضا بهلوي يدعو أصدقاءه الإسرائيليين لمساعدته في مواجهة تحديات إيران

رحب رضا بهلوي نجل شاه إيران الأسبق بما وصفهم بالأصدقاء الإسرائيليين لمساعدته في مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها إيران.

وقال بهلوي في تصريحات له : ليس لدينا أي خلافات مع إسرائيل.

وأضاف: على عكس هذا النظام الذي يسعى إلى محو إسرائيل من خريطة العالم فإننا نعتبرهم شركاء استراتيجيين حقيقيين.

وفي وقت لاحق ؛ قال ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، خلال مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا في إيران"، إن الشعب الإيراني لن يرضى بأقل من تغيير شامل للنظام.

وتابع بأن اعتماد معارضي النظام يجب ألا يكون على قوة خارجية، مشددًا على ضرورة افتراض عدم تلقي أي مساعدة، مع الإشارة إلى أن أي دعم خارجي محتمل قد يجعل الوصول إلى الأهداف أسهل.

كما قال ولي عهد إيران‌ السابق، رضا بهلوي، خلال مؤتمر "مستقبل التكنولوجيا في إيران"، إن إيران كان يمكن أن تتحول إلى دولة شبيهة بكوريا الجنوبية، لكنها دُفعت، بسبب الوضع السياسي الحالي، نحو نموذج أقرب إلى كوريا الشمالية.

وأضاف بهلوي أن "النظام الإيراني غير قابل للتغيير بطبيعته".