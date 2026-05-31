قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم: لم نعلن شرائح زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الجديد..ترقبوها قريبا
لم يعرفوا طعم الإجازة.. حكايات أبطال الميدان في العيد
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي غدا بسبب لبنان
اقتصادية الشيوخ: ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر والتصدير
هجرة العقول تضرب التكنولوجيا الإسرائيلية.. آلاف المطورين يغادرون البلاد
نجل ضحية زوجها في طوخ: صحيت من النوم أختي قالتلي أمك ماتت
انفجار طائرة مسيرة في الجليل الأعلى بمنطقة بيت هليل اللبنانية
عماد الدين حسين: البحث العلمي قاطرة التقدم في الصحة والصناعة والزراعة
قاد تطوير الصاروخ «آرو 3».. نتنياهو يعلن اسم رئيس مجلس الأمن القومي القادم
أسعار الجنيه الذهب والسبائك اليوم.. كم وصل عيار 21؟
الحرس الثوري يستهدف مواقع جماعات إيرانية معارضة في شمال العراق
ما هي حدود التعامل بين الخاطب والمخطوبة بعد كتاب الكتاب؟.. دار الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير إسرائيلي يكشف كواليس قرار مهاجمة إيران: هناك تفاصيل لا أستطيع الحديث عنها الآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشف وزير النقب والجليل الإسرائيلي، إسحاق فاسرلاف، عن تفاصيل الساعات الحاسمة التي سبقت قرار الحكومة الإسرائيلية شن الهجوم على إيران ضمن عملية "عام كالافي"، مشيرًا إلى وجود معلومة وصفها بـ"المذهلة" لا يزال ممنوعًا من الكشف عنها في الوقت الحالي.

وخلال مؤتمر للقناة السابعة في نيويورك، قال فاسرلاف إنه حضر الاجتماع الأمني الذي اتُّخذ خلاله قرار تنفيذ الهجوم، موضحًا أن الوزراء تلقوا دعوة لاجتماع بدا في ظاهره مخصصًا لمناقشة ملف الرهائن، قبل أن يتضح لاحقًا أن الأمر يتعلق بعملية عسكرية ضد إيران.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الوزراء خلال الجلسة بأن الضربة العسكرية ستبدأ خلال ساعات، وأن سلاح الجو جاهز لتنفيذ الهجمات ضد أهداف إيرانية، بما في ذلك المنشآت النووية ومواقع عسكرية حساسة.

ووصف الوزير لحظة إبلاغ الوزراء بالقرار بأنها كانت "صادمة"، مشيرًا إلى أن التقديرات الأمنية التي عُرضت خلال الاجتماع تحدثت عن احتمال سقوط ما بين 200 و400 قتيل في إسرائيل خلال الموجة الأولى من الرد الإيراني المتوقع.

كما كشف فاسرلاف أن حالة من التوتر الشديد سادت الاجتماع بعد ورود معلومات تفيد بأن أحد القادة الإيرانيين غادر منزله بصورة مفاجئة، ما أثار مخاوف من احتمال اكتشاف طهران للتحضيرات الإسرائيلية قبل بدء العملية.

وقال الوزير إن رئيس الوزراء عاد لاحقا إلى قاعة الاجتماع بعد مشاورات أمنية عاجلة، وأطلع الوزراء على "تفصيل بالغ الأهمية" رفض الكشف عنه حاليًا، مضيفًا: "عندما يُسمح لي بالحديث عنه سأفعل، لكن ما حدث في تلك اللحظة اعتبرته معجزة وربما كان سببا في تجنب سيناريو مختلف تماما".

وأشار فاسرلاف إلى أنه لجأ خلال انتظار القرار النهائي إلى تلاوة المزامير والدعاء، مؤكدًا أنه شعر بثقل المسؤولية والخشية من تداعيات المواجهة مع إيران على إسرائيل.

وفي ختام حديثه، دعا الوزير الإسرائيلي إلى استيعاب حجم المرحلة التي تمر بها إسرائيل وما وصفه بـ"التحديات التاريخية" التي تواجهها.

وزير النقب الجليل الإسرائيلي إسحاق فاسرلاف الحكومة الإسرائيلية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي 2026

متاحة غدًا في البنك الأهلي.. أعلى شهادة ادخار في 2026 بعد تثبيت الفائدة

وحدات سكنية

أماكن الطرح الجديد لوزارة الاسكان.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

وزير التربية والتعليم

نتيجة صفوف النقل|حجب درجات طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات وتحويلهم لمدارس عربي

الذهب

الجنيه الذهب يخسر 6 ألاف .. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر الآن

الإجازة

عقب توجيهات الحكومة بزيادة أيام الإجازة .. تعرّف على موعد عودة الموظفين للعمل

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي .. 4 ألوان تكشف مستوى الطالب

مكان الواقعة

ضبط المتهم بقتل زوجته بقرية أجهور بطوخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. يبدأ رسمياً بعد 20 يوم

ترشيحاتنا

اتحاد جدة

اتحاد جدة يسعى لضم نجم ليفربول |تفاصيل

الزمالك

رابطة الأندية تعلن عن تنظيم حفل ضخم بالأهرامات

الجزائر

تعرف على قائمة الجزائر في كأس العالم 2026

بالصور

ضبط 775 كجم دقيق بلدي مدعم و1255 لتر مواد بترولية وتحرير 75 محضرا تموينيا بالشرقية

خبز
خبز
خبز

التهاب الحلق.. الأعراض والعلاج

التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج
التهاب الحلق.. الأعراض و العلاج

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.

طريقة عمل شاورما الجمبري

طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري
طريقة عمل شاورما الجمبري

فيديو

أزمة الحضري وزيزو

معركة التصريحات تشعل الأزمة بين الحضري وزيزو على السوشيال ميديا

زيزو

لما اللاعب يحس إنه مش مرغوب فيه بيمشي.. تصريحات نارية من زيزو عن الزمالك والأهلي

اضرار اللحوم

تحذير صحي.. الإفراط في اللحوم الحمراء قد يهدد القلب والقولون

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2026 | التعليم للطلاب: الإجابة بالقلم الجاف الأزرق فقط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد