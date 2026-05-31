ترامب يعرب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق

نقلت سي بي إس عن مصادرها أن تعديلات ترامب على مذكرة التفاهم كانت جوهرية إلى حد ما لكن تفاصيلها لم تكن متاحة على الفور.



وأشار المصدر إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي أي موعد نهائي أو مهلة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن إيران.



كما أشارت سي إن إن نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب أصر على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز.



ووفق تصريحات المسؤولين ؛ فقد أعرب ترامب عن قلقه بشأن حجم المكاسب المالية التي قد تحصل عليها إيران في إطار الاتفاق.

ومن جانبه ؛ صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الظروف التي تواجهها طهران غير عادية ولا سهلة وإدارتها تتطلب الحوار واتخاذ قرارات دقيقة ومسؤولة.



وشدد في تصريحات له على أن استمرار قيود وضغوط خارجية في مجال الوصول إلى الموارد الاقتصادية أوجد تعقيدات في إدارة البلاد ، مضيفا " بعض مشاكلنا الاقتصادية ناتج عن قيود خارجية وبعضها بسبب الضغوط الناجمة عن الظروف الحالية.



وأضاف أيضا: من الضروري مصارحة الشعب بالحقائق القائمة كي يتمكن من أداء دوره في مواجهة التحديات.و لا يمكن لأي مجتمع في ظروف مواجهة تحديات كبرى أن يتوقع مواصلة مساره دون تحمل الصعوبات



وختم الرئيس الإيراني تصريحاته قائلا: إذا كان من المقرر أن تواصل البلاد مسارها باقتدار فيجب توضيح الحقائق القائمة للشعب.



