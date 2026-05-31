إيران.. الحرس الثوري يعلن ضبط شحنة معدات عسكرية بمنطقة أرومية

أعلن التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري بأنه ضبط شحنة معدات عسكرية بمنطقة أرومية على الحدود الغربية.

وكان القوة البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني» كشفت في وقت لاحق عن زورق هجومي سريع جديد يحمل اسم «27 رجب»، وذلك خلال فعالية جماهيرية أُقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، في خطوة تعكس استمرار طهران في تطوير قدراتها البحرية وتعزيز منظوماتها الهجومية في الخليج ومضيق هرمز.

وذكرت وكالة «فارس» الإيرانية أن الزورق الجديد مزود بصاروخي كروز بحريين يصل مداهما إلى نحو 700 كيلومتر، كما يتمتع بقدرات عالية على المناورة والعمل في ظروف بحرية صعبة، بما في ذلك الإبحار وسط أمواج يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

وأشارت الوكالة إلى أن الزورق صُمم لتنفيذ مهام هجومية سريعة واستهداف القطع البحرية المعادية ضمن استراتيجيات الحرب غير التقليدية التي تعتمدها البحرية الإيرانية.