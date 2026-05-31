الحرس الثوري الإيراني: 28 سفينة تعبر هرمز خلال يوم واحد تحت إشرافنا الأمني

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن 28 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن تجارية، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد الحصول على التصاريح اللازمة وبتنسيق مباشر مع قواته البحرية.

وأوضح بيان صادر عن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن عمليات العبور جرت تحت إشراف أمني وتأمين مباشر من الوحدات البحرية الإيرانية، مؤكداً استمرار ما وصفه بـ"السيطرة الذكية" على المضيق بشكل دائم.

ويعد هذا العدد من السفن أعلى رقم معلن رسمياً منذ تصاعد التوترات البحرية المرتبطة بالمضيق خلال الأشهر الماضية، في ظل تداعيات المواجهة الإقليمية المستمرة.

وجددت البحرية الإيرانية تأكيدها أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تخضع لإجراءات تنسيق مسبقة، مشيرة إلى أن أي محاولة للعبور خارج الأطر المحددة أو عبر مسارات غير معتمدة ستُعد مخالفة وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها.

وتأتي هذه التطورات بعد اعتماد طهران نظاماً يلزم السفن بالحصول على تراخيص مسبقة لعبور المضيق، في خطوة تقول إنها جاءت رداً على القيود والإجراءات البحرية التي فرضتها الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية خلال الفترة الأخيرة.