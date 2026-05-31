أحيل للمرشد الإيراني.. نيويورك تايمز: ترامب شدّد شروط الإطار المحتمل لـ «اتفاق» مع إيران

قالت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين إن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران.

وأضافت نيويورك تايمز عن مسئولين أمريكيين: ترامب كان قلقًا بشأن أجزاء من الاتفاق تتضمن الإفراج عن أموال لصالح إيران.

وذكرت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي: ترمب شعر بالإحباط من طول المدة التي استغرقتها إيران للرد على مقترحات واشنطن.

تابعت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: تعديلات ترامب تهدف لدفع إيران لقبول إطار الاتفاق الذي أحيل للمرشد الإيراني.

اضافت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين: تعديلات ترمب تمت بمشاركة وسطاء بينهم باكستان.

وقالت نيويورك تايمز عن مصدر: الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع ايران الحصار عن مضيق هرمز و القضايا الخلافية الرئيسية بما فيها البرنامج النووي الإيراني ستؤجل إلى جولات تفاوض لاحقة.

فيما قالت أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: ترمب حريص على نقاط ذات أهمية بالنسبة له لا سيما المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية.