كيف رد تركي آل الشيخ على وصف «محمد علي خير» له بـ«الصياد»؟
النجم الهولندي ويسلي شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة والجميع استمتع بما قدمه للعالم
ضوابط قصر وجمع الصلاة للمسافر .. أمين الفتوى يكشف عنها
أحمد هارون : إدمان السوشيال ميديا يصيب بأعراض تعفّن الدماغ
بأول التعاملات .. 7742 جنيها | آخر سعر لعيار 24 في الصاغة
بعد استغاثة نادر نور | إسلام زكي يكشف معاناته ويفتح النار على نجوم الغناء .. ماذا قال؟
إصابة جنود أمريكيين بجروح إثر تساقط شظايا هجوم صاروخي إيراني على الكويت
لتحقيق المنفعة المتبادلة .. زيارة موسعة لوزيرة الخارجية البريطانية إلى الصين والهند | تفاصيل
محمد النني من المدرجات لجماهير أرسنال: لا تفقدوا الأمل.. الموسم المقبل سيكون لنا
احتجاز 13 شخصًا.. أعمال شغب تعكر احتفالات باريس سان جيرمان بالتتويج الأوروبي
مواعيد مباريات إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر 2026 .. والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر
محمد على

تتوجه وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى الصين ‌غدًا الاثنين ثم إلى الهند في وقت لاحق من الأسبوع في جولة ستركز على قضايا عالمية بدءًا من مضيق هرمز والحرب بين روسيا وأوكرانيا وحتى أحدث موجة لتفشي فيروس إيبولا.


وذكرت الحكومة البريطانية ​أن كوبر ستلتقي بنظيرها الصيني وانج يي ونائب الرئيس الصيني هان تشنج ​في الثاني من يونيو قبل أن تتوجه إلى مدينة شنتشين، ⁠حاضرة التكنولوجيا الواقعة في جنوب الصين، للمشاركة في برنامج يركز على العلوم والتكنولوجيا ​في اليوم التالي.

وجاء الإعلان عن الخطط  بعد أن أوردت رويترز الشهر الماضي ​تقريرا عن الزيارة نقلا عن ثلاثة مصادر.
 

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والزعيم الصيني شي جين بينج بإعادة ضبط العلاقات خلال زيارة ستارمر للصين في يناير، وتعهدا بمزيد من التعاون ​في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

بريطانيا والصين .. مرحلة علاقات جديدة 


وصار ستارمر، الذي يواجه ​مستويات من أسوأ معدلات الشعبية بين القادة في بلاده، أول رئيس وزراء بريطاني يزور الصين منذ ‌ثماني ⁠سنوات، حيث جعلت حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط تحسين العلاقات مع بكين أولوية.

رؤية الهند وبريطانيا 2035

ومن المتوقع أن تصل كوبر إلى الهند في الرابع من يونيو ، حيث من المقرر أن تلتقي بوزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جيشينكار، بالإضافة إلى رجال أعمال وأكاديميين وشركاء ​حكوميين يعملون على تنفيذ ​مبادرة "رؤية المملكة المتحدة ⁠والهند 2035".
 

وتأتي زيارة كوبر للصين والهند -ثاني وسادس أكبر اقتصادين في العالم- في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية وترتفع فيه أسعار ​النفط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي الوقت ​الذي تعاني ⁠فيه بريطانيا من تباطؤ النمو الاقتصادي.

ووقعت بريطانيا والهند اتفاقية تجارة حرة العام الماضي تهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية وتحسين الوصول إلى الأسواق في مختلف القطاعات. لكن وزير التجارة الهندي ⁠راجيش ​أجراوال قال الشهر الماضي إن تنفيذ الاتفاقية واجه عقبة ​بسبب القيود الجديدة التي فرضتها لندن على استيراد الصلب.


هدف الزيارة 

وقالت الحكومة البريطانية إن لقاءات كوبر المرتقبة "مع هاتين القوتين ​العظميين من المتوقع أن تركز على معالجة أهم التحديات العالمية".

