«جوجل» تطلق رسمياً نموذج الذكاء الاصطناعي «Gemini Spark Ultra» في أمريكا

أطلقت شركة جوجل العالمية جيلها الأحدث والأقوى من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي "Gemini Spark Ultra" رسمياً داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد تقرير تقني نشره موقع "9to5Google" المتخصص، بأن النموذج الجديد يمثل القفزة الأضخم للشركة في مضمار الحوسبة العصبية لعام 2026، حيث تم تزويده بقدرات برمجية فائقة لتحدي المنصات المنافسة عبر معالجة المهام المعقدة بسرعة استجابة غير مسبوقة.

معالجة عصبية فائقة لحل المسائل البرمجية المعقدة

تستهدف جوجل من خلال نموذج "Gemini Spark Ultra" تقديم حلول برمجية استثنائية لقطاعات الأعمال والمطورين.

وتعتمد المعمارية الهندسية للنموذج على تحليل واستيعاب الأكواد البرمجية فائقة التعقيد، والقدرة على كتابة برمجيات كاملة وتصحيح الأخطاء لغات برمجة متعددة في ثوانٍ معدودة، مما يمنح محترفي البرمجيات أداة حوسبية مرنة ترفع من معدلات الإنتاجية وتختصر أسابيع من التطوير التقليدي.

تحليل فوري للبيانات الضخمة والملفات متعددة الوسائط

تمنح القدرات البرمجية المحدثة لنموذج "سبارك ألترا" القدرة على قراءة وتحليل آلاف الصفحات من البيانات والملفات النصية والرسوم البيانية دفعة واحدة.

وحرص مهندسو قوقل على توسيع نافذة السياق (Context Window) للنموذج بشكل مرعب لعام 2026، مما يتيح له استيعاب مقاطع فيديو طويلة وتفكيك محتواها بدقة متناهية، فضلاً عن تقديم ملخصات إحصائية دقيقة واستنباط نتائج فورية تخدم متخذي القرار في المؤسسات.

تكامل مرن مع هواتف أندرويد لخدمة الأسواق العربية

تتكامل ميزات "Gemini Spark Ultra" السحابية مع خدمات جوجل الأساسية لتوفر تجربة استخدام ذكية ومتطورة على الهواتف الذكية.

وتفتح هذه الطفرة آفاقاً تكنولوجية واعدة للمستخدمين في مصر والشرق الأوسط فور التوسع الإقليمي للميزة، حيث يدعم النموذج معالجة اللغة العربية بصياغة بشرية طبيعية 100%، مما يسهل عمليات الترجمة الفورية والبحث البصري اللحظي بكفاءة مطلقة.

يبرهن الإطلاق الرسمي لنموذج "Gemini Spark Ultra" على أن حرب الابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي بدأت تتجه نحو الكفاءة التشغيلية والقدرة على معالجة المهام الحياتية المعقدة.

ومع بدء التوافر التجاري والمؤسسي لبرمجيات جوجل الجديدة لعام 2026، يستعد مشهد التقنية العالمي لاستقبال معايير رقمية محدثة ستغير شكل إدارة البيانات وتصيغ تكنولوجيا المستقبل.