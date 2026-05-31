رئيس «مصر للطيران»: تقديم كافة سُبل الراحة لبعثة المنتخب خلال رحلتها إلى أمريكا | صور

قامت مصر للطيران بتسيير رحلة خاصة رقم MS3009 بأحدث طائراتها من طراز A350، التي انضمت مؤخرًا إلى أسطولها الجوى ، والتى أقلعت فى الدقيقة الاولى من صباح اليوم الاحد 31 مايو من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار كليفلاند بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهر يونيو 2026.

وذلك انطلاقًا من دورها الوطني الرائد في دعم ورعاية المنتخبات والأندية المصرية المشاركة في المحافل والبطولات الدولية، وبصفتها الناقل الرسمي للمنتخب القومى المصرى في بطولة كأس العالم FIFA 2026.

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تحرص على تقديم كافة سبل الراحة للمنتخب الوطني خلال رحلته للمشاركة في كأس العالم، حيث تم تشغيل الرحلة بأحدث الطائرات من طراز A350، والمزودة بأعلى مستويات الراحة والرفاهية، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة لضمان تجربة سفر مميزه، وذلك تقديرًا للمنتخب الوطني ودوره في إسعاد الجماهير المصرية والعربية والأفريقية.

وأعرب عادل عن تمنياته للمنتخب القومى بتحقيق أفضل النتائج خلال مشواره في البطولة.

وأضاف عادل أن ذلك يتزامن مع افتتاح مصر للطيران، في 23 مايو الجاري، خطها الجديد إلى مدينة لوس أنجلوس بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا، كما من المقرر افتتاح خط جديد إلى مدينة شيكاغو خلال شهر يونيو القادم، في إطار خطة الشركة للتوسع في شبكة خطوطها وتعزيز حضورها في السوق الأمريكية.