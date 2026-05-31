موعد أذان الفجر.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 31 مايو 2026 بالقاهرة والمحافظات

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يجعل الاطلاع عليها أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة، حيث أتاحت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة اليوم الأحد 31 مايو في المحافظات المختلفة، لمعرفة المسلمين مواعيد الفرائض لتأديتها في مواعيدها المحددة امتثالاً لقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».



مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- صلاة الفجر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:11 صباحًا.

- صلاة الظهر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 12:53 ظهرًا.

- صلاة العصر اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 4:29 عصرًا.

- صلاة المغرب اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 7:51 مساءً.

- صلاة العشاء اليوم بمحافظة القاهرة في تمام الساعة 9:23 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:11 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 12:58 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 4:37 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 7:59 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسكندرية في تمام الساعة 9:32 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- تقام صلاة الفجر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:05 صباحًا.

- تقام صلاة الظهر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 12:49 ظهرًا.

- تقام صلاة العصر بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 4:26 عصرًا.

- تقام صلاة المغرب بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:48 مساءً.

- تقام صلاة العشاء بمحافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 9:21 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة قنا

- صلاة الفجر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:20 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة قنا في تمام الساعة 12:47 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة قنا في تمام الساعة 4:13 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة قنا في تمام الساعة 7:37 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة قنا في تمام الساعة 9:3 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

- صلاة الفجر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:26 صباحًا.

- صلاة الظهر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 12:46 ظهرًا.

- صلاة العصر بمحافظة أسوان في تمام الساعة 4:7 عصرًا.

- صلاة المغرب بمحافظة أسوان في تمام الساعة 7:31 مساءً.

- صلاة العشاء بمحافظة أسوان في تمام الساعة 8:55 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم في شرم الشيخ

- صلاة الفجر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:7 صباحًا.

- صلاة الظهر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 12:41 ظهرًا.

- صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 4:11 عصرًا.

- صلاة المغرب بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 7:34 مساءً.

- صلاة العشاء بمدينة شرم الشيخ في تمام الساعة 9:2 مساءً.