قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في انفجار هائل هز مدينة دالاس الأمريكية
مستغرب.. مراد مكرم يعلق على مشاركة 7 لاعبين من الأهلي في ودية روسيا
ماتنزلش في اجازة العيد.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا | اعرف الخطوات
دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك
أخلوا منازلكم.. جيش الاحتلال ينذر سكان قرية عين قانا اللبنانية
طاعات وقربات ينبغي فعلها في أيام التشريق..تعرف عليها
رقم قياسي جديد.. تركي آل الشيخ يتغنى بإيرادات فيلم 5 Dogs
روسيا: اعتراض وتدمير 208 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل
خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك
بدء التحويل بين المدارس أول يوليو .. وصدى البلد ينشر الضوابط والشروط
انفجار صاروخ لاستكشاف الفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية
حسام حسن : اكتشفت مواهب كثيرة مع المنتخب ومخدتش حقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الاضحى

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
خالد يوسف

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يجعل الاطلاع عليها أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة، حيث أتاحت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 مايو 2026 (ثالث أيام عيد الاضحى) في المحافظات المختلفة، لمعرفة المسلمين مواعيد الفرائض لتأديتها في مواعيدها المحددة امتثالاً لقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:12 ص

• موعد الشروق: 5:55 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:52 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:29 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:49 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:20 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:13 ص

• موعد الشروق: 5:58 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:57 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:36 م

• ‎موعد أذان المغرب: 7:57 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:30 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:28 ص

• موعد الشروق: 6:01 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:46 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:30 م

• موعد أذان العشاء: 8:53 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:23 ص

• موعد الشروق: 6:08 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:08 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:48 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:08 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:42 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:13 ص

‎• موعد الشروق: 5:51 ص

• موعد أذان الظهر: 12:42 م

• موعد أذان العصر: 4:11 م

• موعد أذان المغرب: 7:33 م

• موعد أذان العشاء: 9:00 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:09 ص

• موعد الشروق: 5:48 ص

• موعد أذان الظهر: 12:40 م

• موعد أذان العصر: 4:11 م

• موعد أذان المغرب: 7:33 م

• موعد أذان العشاء: 9:00 م


الأوقات المستحبة للدعاء

- من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو.

مواقيت الصلاة ثالث أيام عيد الاضحى المبارك الهيئة العامة للمساحة صلاة الفجر خطبة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

طلع 100 جنيه.. الذهب يرتفع في ثاني أيام العيد اعرف الجرام وصل كام؟

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

خدمة كاش اواي

4 طرق لسحب أموال كاش تغنيك عن ماكينات الـ ATM.. فلوسك من السوبر ماركت

ارشيفيه

من غير مقدم كبير.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي 2026

منتخب مصر

قرار رسمي من فيفا لمنتخب مصر قبل كأس العالم 2026

الزمالك

ناقد رياضي يعلن مفاجأة بشأن قضايا الزمالك: 18 إيقاف قيد كما هي

مشاجرة اثناء رؤية طفل

اشتباكات بالايدي وسباب بين طليقين.. واقعة مؤسفة أثناء الرؤية داخل مركز شباب

ياسمين عبد العزيز

ضحك ودهشة.. موقف طريف بين ياسمين عبدالعزيز وإعلامي يمني خلال الحج

ترشيحاتنا

مشروع القطار السريع

مشروع عملاق يختصر الزمن.. كيف يربط القطار السريع القاهرة بمدينة العلمين؟

الهضم

بعد الفتة واللحمة .. مشروب غير متوقع يعالج كل مشاكل المعدة والقولون ويخلصك من المغص

عم عادل

كواليس لحظات الرعب .. عم عادل يقتحم النيران وينتشل 6 من الموت بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد