مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الاضحى

يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة مواقيت الصلاة، لأداء الفرائض في أوقاتها المحددة، حيث تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى وفقًا للتوقيت المحلي لكل مدينة، ما يجعل الاطلاع عليها أمرًا ضروريًا لتنظيم اليوم بين العمل والعبادة، حيث أتاحت الهيئة العامة للمساحة، مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 29 مايو 2026 (ثالث أيام عيد الاضحى) في المحافظات المختلفة، لمعرفة المسلمين مواعيد الفرائض لتأديتها في مواعيدها المحددة امتثالاً لقوله تعالى: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ».

مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة

• موعد أذان الفجر: 4:12 ص

• موعد الشروق: 5:55 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:52 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:29 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:49 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:20 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الإسكندرية

• موعد أذان الفجر: 4:13 ص

• موعد الشروق: 5:58 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 12:57 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:36 م

• ‎موعد أذان المغرب: 7:57 م

• ‎موعد أذان العشاء: 9:30 م

مواقيت الصلاة بتوقيت أسوان

• موعد أذان الفجر: 4:28 ص

• موعد الشروق: 6:01 ص

• موعد أذان ‎الظهر: 12:46 م

• ‎موعد أذان العصر: 4:07 م

• موعد أذان ‎المغرب: 7:30 م

• موعد أذان العشاء: 8:53 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

• موعد أذان الفجر4:23 ص

• موعد الشروق: 6:08 ص

• ‎موعد أذان الظهر: 1:08 م

• موعد أذان ‎العصر: 4:48 م

• ‎موعد أذان المغرب: 8:08 م

• موعد أذان ‎العشاء: 9:42 م

مواقيت الصلاة بتوقيت الغردقة

• موعد أذان الفجر 4:13 ص

‎• موعد الشروق: 5:51 ص

• موعد أذان الظهر: 12:42 م

• موعد أذان العصر: 4:11 م

• موعد أذان المغرب: 7:33 م

• موعد أذان العشاء: 9:00 م

مواقيت الصلاة بتوقيت شرم الشيخ

• موعد أذان الفجر: 4:09 ص

• موعد الشروق: 5:48 ص

• موعد أذان الظهر: 12:40 م

• موعد أذان العصر: 4:11 م

• موعد أذان المغرب: 7:33 م

• موعد أذان العشاء: 9:00 م



الأوقات المستحبة للدعاء

- من الأوقات المستحبة للدعاء الثلث الأخير من الليل؛ أي قبل صلاة الفجر؛ لأن في هذا الوقت يتنزل رب العزة سبحانه وتعالى للسماء الدنيا، ويقول سبحانه: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا.. هل من كذا.. حتى يطلع الفجر.

- ما بين الأذان والإقامة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.

- عندما يجلس الإمام على المنبر في خطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة.

- آخر كل صلاة قبل السلام.. حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم الصحابة التشهد قال: ثم ليختر من الدعاء فيدعو.