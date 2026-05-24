مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 مايو 2026 بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الأحد 24 مايو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة، حيث ينشط محرك البحث جوجل بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:15 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 م

يُرفع أذان العصر الساعة 4:28 م

يُرفع أذان المغرب الساعة 7:47 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 9:17 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم

موعد أذان الفجر: 4:16 ص

موعد أذان الظهر: 12:57 م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:55 م

موعد أذان العشاء: 9:27 م

مواقيت الصلاة اليوم في طنطا

موعد أذان الفجر: 4:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:31 م

موعد أذان المغرب: 7:50 م

موعد أذان العشاء: 9:21 م

مواقيت الصلاة في المنصورة اليوم

موعد أذان الفجر: 4:11 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:30 م

موعد أذان المغرب: 7:49 م

موعد أذان العشاء: 9:20 م

مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:29 م

موعد أذان المغرب: 7:47 م

موعد أذان العشاء: 9:18 م

مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:26 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 12:52 م

يُرفع أذان العصر الساعة 4:22 م

يُرفع أذان المغرب الساعة 7:41 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 9:8

مواقيت الصلاة اليوم في سوهاج

يُرفع أذان الفجر الساعة 4:26 ص

يُرفع أذان الظهر الساعة 12:50 م

يُرفع أذان العصر الساعة 4:19 م

يُرفع أذان المغرب الساعة 7:38 م

يُرفع أذان العشاء الساعة 9:4 م



مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

يُرفع أذان الفجْر: 4:29 ص

يُرفع أذان الظّهْر: 12:45 م

يُرفع أذان العَصر: 4:07 م

يُرفع أذان المَغرب: 7:28 م

يُرفع أذان العِشاء: 8:51 م

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح

يُرفع أذان الفجْر: 4:26 ص

يُرفع أذان الظُّهْر: 1:08 م

يُرفع أذان العَصر: 4:47 م

يُرفع أذان المَغرب: 8:06 م

يُرفع أذان العِشاء: 9:38 م



مواقيت الصلاة في الغردقة

يُرفع أذان الفجر: 4:15 ص

يُرفع أذان الشروق: 5:52 ص

يُرفع أذان الظهر: 12:42 م

يُرفع أذان العصر: 4:12 م

يُرفع أذان المغرب: 7:31 م

يُرفع أذان العشاء: 8:57 م



عظمة الصلاة في وقتها

تُعَد المحافظة على الصلاة في ميقاتها من أسمى القربات وأجلِّ الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه، استرشادًا بهدي النبي محمد ﷺ حين سُئل عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فأجاب: «الصلاة على وقتها».

وتبرز أهمية تنظيم الجدول اليومي للمسلم ليكون محورُه هذه الشَّعيرة العظيمة، إذ إن الصلاة ليست مجرد عبادة فردية فحسب، بل هي مدرسة إيمانية تربي النفس على قيم الانضباط، وتغرس في المسلم روح الالتزام والمسؤولية تجاه الوقت والحياة.