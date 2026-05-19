موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 مايو بالقاهرة والمحافظات

رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19 مايو في محافظات مصر للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..



مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة على النحو التالي:

* وقت صلاة الفجر: 4:19 صباحًا
* موعد صلاة الظهر: 12:51 ظهرًا
* موعد صلاة العصر: 4:28 مساءً
* موعد صلاة المغرب: 7:44 مساءً
* موعد صلاة العشاء: 9:13 مساءً

وتُعد القاهرة من أكثر المحافظات التي تشهد اهتمامًا يوميًا بمتابعة مواقيت الصلاة، خاصة مع الكثافة السكانية الكبيرة وتنوع مواعيد العمل والدراسة.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية، فجاءت مواعيد الصلاة كالتالي:

* وقت صلاة الفجر: 4:20 صباحًا
* موعد صلاة الظهر: 12:57 ظهرًا
* موعد صلاة العصر: 4:36 مساءً
* موعد صلاة المغرب: 7:52 مساءً
* موعد صلاة العشاء: 9:22 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

سجلت محافظة الإسماعيلية المواقيت التالية:

* وقت صلاة الفجر: 4:13 صباحًا
* موعد صلاة الظهر: 12:47 ظهرًا
* موعد صلاة العصر: 4:25 مساءً
* موعد صلاة المغرب: 7:41 مساءً
* موعد صلاة العشاء: 9:11 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

وجاءت مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ كالتالي:

* وقت صلاة الفجر: 4:14 صباحًا
* موعد صلاة الظهر: 12:39 ظهرًا
* موعد صلاة العصر: 4:11 مساءً
* موعد صلاة المغرب: 7:28 مساءً
* موعد صلاة العشاء: 8:54 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

وفي محافظة أسوان جنوب مصر، جاءت المواقيت على النحو التالي:

* وقت صلاة الفجر: 4:32 صباحًا
* موعد صلاة الظهر: 12:45 ظهرًا
* موعد صلاة العصر: 4:08 مساءً
* موعد صلاة المغرب: 7:26 مساءً
* موعد صلاة العشاء: 8:48 مساءً

وتختلف مواعيد الصلاة في محافظات الصعيد عن الوجه البحري بفوارق زمنية طفيفة نتيجة الامتداد الجغرافي الكبير داخل مصر.


أفضل دعاء بين الظهر والعصر

- اللهم اجبرني واهدني لصالح الأعمالِ والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرفُ سيئها إلا أنت.

- اللهم اجعل خيرَ عُمري آخرهُ، وخيرَ عملي خواتِمهُ، واجعل خيرَ أيامي يومَ ألقاكَ.

- اللهم اغفر لي ذنوبي وخَطايايَ كُلَّها.

- اللهم أعنِّي على ذكركَ وشُكركَ وحُسن عبادتك.

دعاء بين الظهر والعصر

1-اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

2-عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أخذَ بيدِهِ، وقالَ: يا مُعاذُ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّكَ، واللَّهِ إنِّي لأحبُّك، فقالَ: أوصيكَ يا معاذُ لا تدَعنَّ في دُبُرَ كلِّ صلاةٍ تقولُ: اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ).

3- عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم: (مَن قرأَ آيةَ الكُرسيِّ في دبُرِ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ إلَّا أن يموتَ).

4-عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا إذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عن يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ، قالَ: فَسَمِعْتُهُ يقولُ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ، عِبَادَكَ).

5-عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قالَ: كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ إذا سلَّمَ منَ الصَّلاةِ قالَ: اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

6- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان صلّى الله عليه وسلّم يقول بعد صلاة الصبح: (اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا).

7- كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبيرِ يُهلِّلُ في دبرِ الصَّلاةِ يقولُ:لا إلَه إلَّا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه لَه الملكُ ولَه الحمدُ وَهوَ علَى كلِّ شيءٍ قديرٌ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ولا نعبدُ إلَّا إيَّاهُ لَه النِّعمةُ ولَه الفضلُ ولَه الثَّناءُ الحسَنُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ مخلصينَ لَه الدِّينَ ولَو كرِه الكافرونَ ثمَّ يقولُ ابنُ الزُّبيرِ كان رسولُ اللهِ يهلِّلُ بهنَّ في دُبرِ الصَّلاةِ.

8- عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ.

9- اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.

10- اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب  والخطايا، ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
 

