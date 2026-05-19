تحقيقات موسعة في اندلاع حريق داخل دار مسنين بأكتوبر

باشرت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر تحقيقاتها في واقعة اندلاع حريق داخل دار رعاية للمسنين بالحي الأول بمدينة 6 أكتوبر، حيث أمرت بسرعة إعداد تقرير المعمل الجنائي لبيان السبب الفني وراء الحريق، وانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع البلاغ وحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالمبنى.



كما طلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال القائمين على دار الرعاية، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد الأدخنة واندلاع النيران داخل عقار مكون من 4 طوابق يُستخدم كدار لرعاية المسنين بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.