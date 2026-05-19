بمشاركة شعبية واسعة.. الأنبا ميخائيل يترأس قداس عيد الملكة هيلانة بامتداد 15 مايو

شهدت كنيسة الصليب والملكة هيلانة بامتداد مدينة ١٥ مايو، احتفالاً روحياً بمناسبة عيد نياحة شفيعتها الملكة هيلانة.

صلاة القداس الإلهي

وترأس صلوات القداس الإلهي نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان، والمعصرة، وتوابعها، بمشاركة القس صليب سيد والذي يخدم بالكنيسة، والقس نوفير سمير كاهن كنيسة الآباء الرسل بالمشروع الأمريكي، وخورس الشمامسة، وجمع غفير من شعب الكنيسة.

تخللت الصلوات تدشين عدد من أواني المذبح والأيقونات الجديدة بالكنيسة، إلى جانب سيامة ١٤ شماساً برتبة "ابصالتس" من أبناء الكنيسة.

وخلال القداس، ألقى نيافة الأنبا ميخائيل عظة روحية استندت إلى إنجيل اليوم (يو١٤: ١-١١) وحملت عنوان "هل تعرفني؟".

وعقب انتهاء القداس، حرص نيافته على القيام بجولة تفقدية لحضانة الكنيسة للاطمئنان على سير الخدمة بها.

وكانت الكنيسة قد استهلت احتفالاتها مساء أول أمس بصلوات العشية، والتي شهدت تطييب رفات القديسة الملكة هيلانة، وسط أجواء روحية مفرحة، ومشاركة القس مقار عايد، كاهن عام بالإيبارشية، والشمامسة، والخدام، والشعب.