طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالعسل و الثوم.
طريقة عمل كفتة بالعسل و الثوم..
المقادير:
كيلو لحم مفروم
كوب بقسماط
¾ كوب حليب
¾ كوب كاتشب
½ كوب عسل أبيض
¼ كوب صويا صوص
½ كوب بصل مفروم ناعمًا
2 بيضة
10 فصوص ثوم مقطعة شرائح رفيعة
ملعقة كبيرة زبد
2 ملعقة صغيرة ملح
1-يسخن الفرن عند درجة حرارة 320.
2-في وعاء كبير، يوضع اللحم والبقسماط والحليب والبصل والبيض والملح، ثم يقلب الخليط جيدًا.
3-يشكل اللحم على هيئة كرات صغيرة، ثم ترص في صينية بايركس.
4-توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.
5-على نار متوسطة، تذابالزبدثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة.
6-يضاف الكاتشب والعسل وصوص الصويا، ويترك حتى يغلي.
7-يغطى الإناء ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.
8-تضاف كرات اللحم، ويترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم يقدم ساخنًا