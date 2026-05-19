طريقة عمل كفتة بالعسل والثوم

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كفتة بالعسل و الثوم.

طريقة عمل كفتة بالعسل و الثوم..





المقادير:



كيلو لحم مفروم



كوب بقسماط



¾ كوب حليب



¾ كوب كاتشب



½ كوب عسل أبيض



¼ كوب صويا صوص



½ كوب بصل مفروم ناعمًا



2 بيضة



10 فصوص ثوم مقطعة شرائح رفيعة



ملعقة كبيرة زبد



2 ملعقة صغيرة ملح





طريقة عمل كفتة بالعسل و الثوم..

1-يسخن الفرن عند درجة حرارة 320.



2-في وعاء كبير، يوضع اللحم والبقسماط والحليب والبصل والبيض والملح، ثم يقلب الخليط جيدًا.



3-يشكل اللحم على هيئة كرات صغيرة، ثم ترص في صينية بايركس.



4-توضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة.



5-على نار متوسطة، تذابالزبدثم يضاف الثوم ويقلب لمدة دقيقة.



6-يضاف الكاتشب والعسل وصوص الصويا، ويترك حتى يغلي.



7-يغطى الإناء ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.



8-تضاف كرات اللحم، ويترك الخليط يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق، ثم يقدم ساخنًا