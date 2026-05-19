خبير: مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل

أكد اللواء طيار علي الديب خبير استراتيجي، أن مشروع الدلتا الجديدة يُعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، ويهدف بشكل أساسي إلى دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

وأوضح الديب، خلال صباح الخير يا مصر أن المشروع لا يقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يساهم في إنشاء مجتمعات جديدة وتوسيع الرقعة الزراعية في مصر.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة سيوفر نحو 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يساهم في تقليل البطالة ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة للتوسع الأفقي واستصلاح الأراضي، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

واختتم بأن الدلتا الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في مصر.