قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة كمال: بنستورد الغاز عشان الكهرباء برقم كبير.. وعندنا الطاقة الشمسية بديل مهم
8 آلاف حالة عقر ووفاة وفقدان بصر .. الحريشي: خطر الكلاب الضالة يتصاعد
النائب العام يستقبل نظيره الكيني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
أرسنال يتقدم على بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي
وفاة والدة الإخواني الهارب معتز مطر
بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL
8 قتلى و7 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا قيام مريض نفسي بإطلاق نار عشوائي في أسيوط
بالشروط الجديدة.. كيفية استخراج رخصة قيادة 2026
الأهلي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة المصري البورسعيدي
رعب في كاليفورنيا.. مسلح يقتحم المركز الإسلامي بمدينة سان دييجو
عباس شومان عن مشروع قانون الأسرة: توجيهات الإمام الأكبر الأخذ بالتيسير لتحقيق المصلحة
متحدث الوزراء: تم التوافق على آليات لمواجهة الكلاب الضالة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"متحدث الزراعة": مشروع الدلتا الجديدة يوفر 2 مليون فرصة عمل

الدلتا الجديدة
الدلتا الجديدة
محمود محسن

أكد الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أكبر مشروع زراعي في تاريخ مصر، مشيراً إلى أن المشروع يمتد على مساحة 2.2 مليون فدان بتكلفة 800 مليار جنيه، ويوفر نحو مليوني فرصة عمل للمواطنين، فضلاً عن مردوده الاجتماعي والبيئي والإنتاجي الكبير.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المشروع يعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة عبر إعادة استخدام المياه التي كانت تُهدر، إلى جانب معالجة مياه الصرف الزراعي ثلاثياً من خلال محطة الحمام، بما يتيح استخدامها في التوسع الزراعي دون الحاجة إلى موارد مائية إضافية.

وتابع خالد جاد أن الدولة تستهدف من خلال المشروع زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في رفع إنتاج القمح وتقليل الفجوة الاستيرادية، إلى جانب التوسع في زراعة بنجر السكر والمحاصيل العلفية والمحاصيل الزيتية وأشجار الفاكهة.

وأوضح أن منطقة الدلتا الجديدة تتمتع بتنوع مناخي يسمح بزراعة مختلف المحاصيل، كما جرى تقسيم الأراضي وفقاً لطبيعة النشاط الزراعي والتصنيعي، حيث تتوافر صوامع وشون للقمح ومناطق للتصنيع الزراعي ورفع القيمة المضافة لمحاصيل الخضر والطماطم وغيرها.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن المشروع سيضيف ما لا يقل عن 1.5 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، ضمن خطة تستهدف إضافة نحو 4 ملايين فدان خلال السنوات المقبلة بالتوازي مع مشروعات توشكى والعوينات والريف المصري الجديد.

وأكد أن زيادة المساحات المزروعة بدأت تنعكس بالفعل على إنتاج القمح، حيث ارتفعت المساحة المزروعة هذا العام بأكثر من 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مع توقعات بتجاوز الإنتاج 10 ملايين طن لأول مرة.

 زيادة الإتاحة من السلع الزراعية 

وذكر أن زيادة الإتاحة من السلع الزراعية والخضروات خلال الفترة المقبلة ستسهم في خفض الأسعار وتقليل الاحتكار وتعزيز الصادرات المصرية، خاصة مع التوسع في مشروعات الزراعة المحمية ومشروعات جهاز مستقبل مصر.

خالد جاد وزارة الزراعة مشروع الدلتا الجديدة مشروع زراعي الموارد المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

الشاب الليبي بعد العثور عليه

أيام بين الحياة والموت.. لحظات مؤثرة أثناء العثور على شاب مفقود في صحراء ليبيا

الشاب الليبي بعد العثور عليه

أيام بين الحياة والموت.. لحظات مؤثرة أثناء العثور على شاب مفقود في صحراء ليبيا

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد