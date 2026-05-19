الداخلية السعودية: "طريق مكة" نموذج متكامل لإدارة الحشود وتيسير رحلة الحجاج

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، العميد طلال الشلهوب، أن مبادرة "طريق مكة" تُعد نموذجًا متكاملًا في إدارة الحشود وتسهيل إجراءات الحجاج منذ لحظة انطلاقهم من بلدانهم وحتى وصولهم إلى مقار سكنهم داخل المملكة .

وأوضح الشلهوب - في تصريح خاص لقناة (الإخبارية السعودية) - أن إدارة الحشود من خارج المملكة وصولًا إلى استلام الأمتعة في أماكن السكن تمثل أحد أبرز مكونات المبادرة، مشيرًا إلى أن المملكة تمتلك إرثًا تاريخيًا في خدمة ضيوف الرحمن وإدارة الحشود، وهو ما يتم تطويره اليوم بأساليب حديثة.

وأضاف "أن مبادرة (طريق مكة) تأتي ضمن مبادرات وزارة الداخلية في برنامج ضيوف الرحمن برؤية المملكة 2030، وتستند إلى تنسيق متكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية الإجراءات وسهولة الرحلة" ، مشيرا إلى أنه تم توظيف التقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتسريعها.