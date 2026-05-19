طريقة عمل رقاق العيد في المنزل

الرقاق من أشهر الأكلات التراثية على المائدة المصرية، خاصة في المناسبات والعزائم، حيث يتميز بمذاقه المميز وقوامه الخفيف الذي يجمع بين البساطة والطعم الغني.



وتعتمد طريقة عمل الرقاق في المنزل على مكونات بسيطة متوفرة في كل بيت، أبرزها الدقيق والماء ورشة الملح، مع إمكانية إضافة السمنة لإكسابه نكهة مميزة.

إليك طريقة عمل الرقاق في المنزل بطريقة سهلة وناجحة

المكونات:

2 كوب دقيق أبيض

رشة ملح

ماء دافئ للعجن

2 ملعقة كبيرة زيت (اختياري للعجين)



للحشو (حسب الرغبة):

لحم مفروم مع بصل وتوابل

أو

سمنة وسكر/لبن (للرقاق الحلو)

الطريقة:

1) تجهيز العجينة:

اخلطي الدقيق مع الملح جيدًا.

أضيفي الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

اتركيها ترتاح 20–30 دقيقة.



2) فرد الرقاق:

قسمي العجينة كور صغيرة.

افردي كل كرة بالنشابة على سطح مرشوش دقيق حتى تصبح رقيقة جدًا جدًا (شبه شفافة).



3) التسوية:

سخني طاسة أو صاج جيدًا بدون زيت.

ضعي الرقاق لثواني قليلة جدًا لكل وجه حتى يجف فقط بدون تحمير.



4) الحشو (لو رقاق باللحم):

ادهني أول طبقة بسمنة.

ضعي طبقة رقاق، ثم حشو اللحم، وكرري الطبقات.

آخر طبقة تكون رقاق مع سمنة على الوجه.



5) الخبز:

يدخل الفرن على 180 درجة حتى يحمر الوجه ويصبح مقرمش.

لابد أن يكون الرقاق رقيق جدًا لكي ينجح.

لا تطيليه على النار في الطاسة.

السمنة بين الطبقات هي سر الطعم الأصلي.



