أرقام علي ماهر أمام الزمالك قبل موقعة حسم الدوري

يواجه فريق الزمالك منافسه سيراميكا كليوباترا غدا الأربعاء في تمام الساعة الثامنة على ستاد القاهرة الدولي في ختام بطولة الدوري المصري.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة لحسم لقب بطولة الدوري كما أن التعادل في صالح الفريق دون النظر لنتائج المنافسين.

فيما يحاول نادي سيراميكا كليوباترا الحفاظ على سجله المميز في بطولة الدوري المصري خلال الموسم الحالي والخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

أرقام علي ماهر أمام الزمالك

ولعب علي ماهر أمام الزمالك 19 مباراة بمختلف الفرق التي دربها بداية من الأسيوطي وحتى سيراميكا كليوباترا حاليا

حقق علي ماهر الفوز على الزمالك في 4 مناسبات منهم 3 مباريات مع المصري البورسعيدي في موسم 2023-2024 ذهابا وإيابا وفي ذهاب موسم 2024-2025

والفوز الرابع كان في بطولة كأس مصر 2025-2026 حينما فاز سيراميكا كليوباترا على الزمالك 2-1

وخسر ماهر أمام الزمالك 12 مباراة وتعادل في 3 مواجهات