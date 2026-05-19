عبد الرؤوف: وجودي في الزمالك شرف.. ورفضت الحديث بعد رحيلي حفاظا على النادي

أكد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن تواجده داخل القلعة البيضاء "شرف كبير".

وأضاف عبدالرؤوف عبر برنامج أوضة اللبس، أن ضغط المنافسة يؤثر بشكل واضح على الفريق، مشيرًا إلى أن هذا أمر واقع لا يمكن تجاهله.



وتابع أنه هو من طلب الرحيل عن تدريب الزمالك، وفضّل عدم الظهور الإعلامي بعد مغادرته حفاظًا على استقرار النادي.

وتحدث عن معتمد جمال، مشيدًا بما قدمه رغم الظروف الصعبة التي عمل فيها، معتبرًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في فترة توليه المسؤولية.

