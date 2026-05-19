لو هتقدم علي شقق الإيجار التمليكي 2026.. اعرف الشروط والفئات المستحقة

تواصل الدولة المصرية وضع خطط موسعة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل عبر نظام الإيجار التمليكي الذي يعد أحد أهم الحلول السكنية المطروحة حاليًا لما يوفره من مرونة في السداد وإمكانية التملك التدريجي دون الحاجة إلى مقدم كبير.

ويأتي ذلك في إطار توجه حكومي لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتنظيم سوق الإسكان وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي

أولًا ما هو نظام الإيجار التمليكي

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على حصول المواطن على وحدة سكنية مقابل دفع إيجار شهري لفترة زمنية محددة مع إمكانية تملك الوحدة في نهاية مدة التعاقد بعد سداد كامل المستحقات.

الهدف من النظام

يهدف هذا النظام إلى توفير سكن مناسب دون مقدمات مالية كبيرة دعم الشباب والأسر محدودة ومتوسطة الدخل وتقليل الضغط على سوق التمليك التقليدي.

توجيهات حكومية لتوسيع النظام

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعداد خطة تنفيذية شاملة لطرح وحدات بنظام الإيجار التمليكي على أن يتم عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.

حجم الطرح المتوقع

من المتوقع أن يتضمن المشروع طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية مبدئيًا.

مميزات شقق الإيجار التمليكي

من أبرز مميزات المشروع أنه لا يشترط دفع مقدم كبير والتعاقد يبدأ بإيجار شهري مباشر.

مرونة في التملك

إمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء مدة الإيجار وسداد تدريجي يناسب الدخل الشهري.

تسليم فوري

تسليم الوحدات للمواطنين بشكل سريع بعد التعاقد.

دعم للفئات المستحقة

استهداف محدودي ومتوسطي الدخل بشكل أساسي.

رابعًا الفئات المستحقة لشقق الإيجار التمليكي

الفئات الأساسية المستهدفة

يشمل المشروع الفئات التالية محدودو الدخل متوسطي الدخل وغير مالكي وحدات سكنية.

الهدف الاجتماعي

تحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تفاصيل تنفيذ المشروع

مكونات الخطة التنفيذية

تشمل الخطة تحديد عدد الوحدات المطروحة توزيع الوحدات على المحافظات تحديد الفئات المستحقة وفق شروط واضحة وضع نظام سداد مرن تحديد قيمة الإيجار الشهري إعداد جدول زمني للتنفيذ.

الجهات المنفذة

يتم تنفيذ المشروع بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

شروط التقديم على شقق الإيجار التمليكي

من المتوقع أن تتضمن الشروط إثبات مستوى الدخل عدم امتلاك وحدة سكنية والالتزام بالضوابط المحددة من الدولة.

أكدت الحكومة أن الشروط ستكون واضحة دقيقة وتمنع أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2026

الوضع الحالي

حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد فتح باب الحجز.

المرحلة الحالية

المشروع ما زال في مرحلة الإعداد النهائي ووضع التفاصيل التنفيذية وتجهيز آليات التقديم.

الإعلان المنتظر

من المتوقع الإعلان قريبًا عن كراسة الشروط أماكن الطرح وطريقة التقديم.

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الإسكان، محمد ناصر، خلال برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، عن تفاصيل النظام، والفارق بينه وبين الإيجار التقليدي، إضافة إلى أبرز المزايا والتحديات المرتبطة به.

الفارق بين الإيجار التقليدي والإيجار التمليكي

أوضح ناصر أن الإيجار التقليدي يعتمد على استئجار وحدة سكنية أو أي سلعة لفترة محددة، وبعد انتهاء العقد تعود الوحدة إلى مالكها الأصلي، دون أن يحصل المستأجر على أي حقوق في التملك.

أما الإيجار التمليكي، فيتيح للمستأجر فرصة امتلاك الوحدة بعد سداد الأقساط المتفق عليها خلال مدة العقد، والتي قد تمتد إلى 15 أو 20 عامًا. ويتكون القسط الشهري من جزأين: جزء للإيجار وجزء مخصص لتملك الوحدة في نهاية العقد، بحيث يصبح المستأجر وكأنه يقوم بسداد أقساط الوحدة تدريجيًا.

وأضاف ناصر أن هذا النظام غالبًا ما يتم عبر الدولة ممثلة في وزارة الإسكان أو شركات التمويل العقاري، وليس بين الأفراد، ما يضمن تنظيم العملية وحماية حقوق المستأجرين.

المزايا الرئيسية للإيجار التمليكي

يمكن تلخيص أبرز مزايا هذا النظام فيما يلي:

فرصة التملك التدريجي: يتيح للمواطن امتلاك الوحدة دون الحاجة لدفع ثمنها بالكامل في البداية.

استقرار سكني طويل الأمد: حيث يمنح المستأجر حقوقًا واضحة على الوحدة طوال مدة العقد.

تسهيل التمويل العقاري: يتم عبر مؤسسات مالية متخصصة تضمن تمويل الشقة بما يتوافق مع شروط العقد.

تنظيم قانوني واضح: النظام يتم تحت إشراف الدولة، ما يقلل من المخاطر القانونية على المستأجر.

التحديات والعيوب المرتبطة بالنظام

رغم المزايا، هناك عدد من التحديات التي يجب على الراغبين في الانخراط بالنظام الانتباه لها:

الشروط القانونية للوحدة: يجب أن تكون خالية من أي نزاعات قانونية أو مشاكل تتعلق بالملكية أو الورثة.

الترخيص الكامل للشقة: يجب أن تكون الوحدة مسجلة ومرخصة بالكامل وتتبع الحي أو جهاز المدينة المختص، دون مخالفات.

الجاهزية للسكن الفوري: تحتاج الوحدة أن تكون مكتملة التشطيب وجاهزة للانتقال السكني مباشرة.

ارتفاع قيمة الأقساط: قد ترتفع الأقساط الشهرية بسبب الفوائد المرتبطة بالتمويل العقاري، وهو ما يتطلب من المستأجر دراسة القدرة المالية بدقة قبل التعاقد.