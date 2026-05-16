الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

تفاصيل طرح شقق الإيجار التمليكي الجديدة وشروط التقديم

آية الجارحي

 تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية للإيجار كخطوة أولى لطرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي.

وتعد هذه الخطوة واحدة من أهم البرنامج التي تستهدف توفير سكن مناسب لجميع المواطنين تستعد لها الدولة من خلال طرح وحدات سكنية للإيجار للمواطنين.

المستهدفون من طرح الايجار التمليكي 

وحدد الدولة الاولوية التي سيتم من خلالها منح الشقق للمواطنين، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشقق التي سيتم طرحها بنظام الإيجار ستنقسم لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وستكون متوسطي الدخل بمساحات أكبر الذين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويرغبون في الحصول على شقق إيجار من الدولة، كما سيكون هناك أولوية للشباب المقبلين على الزواج.

 

وحدات سكنية للإيجار 

والهدف من طرح وحدات الإيجار توفير سكن كريم لجميع المواطنين،  خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، فهذه الواحدات السكنية سيتم طرحها بدون مقدم، لأن بعض المواطنين غير قادرين على دفع مقدم شقق الإسكان الاجتماعي.

طرح 100 ألف وحدة سكنية للإيجار الشهري

وتستهدف الدولة طرح 100 ألف وحدة سكنية بنظام التأجير الشهري، وستبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح من 25 إلى 30 ألف وحدة كبداية.

 تملك شقق الإيجار الشهري

ومن بين البدئل المطروحة للدراسة حاليا،  الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات، مع العمل على طرح وحدات بمواقع متميزة تتضمن جميع الخدمات، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن.

وستتم إتاحة إمكانية أن يقوم المواطن المستأجر للشقة بأن يمتلكها خلال فترة الإيجار إذا سمحت ظروفه بذلك.

شروط حجز شقق الإيجار التمليكي

 أن يكون الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي مصري الجنسية.

 ألا تقل سن الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي عن 21 عامًا.

 ألا يكون الراغب في الاستفادة من شقق الإيجار التمليكي قد استفاد من شقق الإسكان من قبل.

 ألا يكون ممتلكا لوحدة سكنية أو منزلًا.

عدم الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري السابق طرحها بالبنوك.

مساحات شقق الايجار 

ومن المرجع أن تكون مساحات هذه الشقة مماثلة لمساحة شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، أي بين 75 و90 مترا.

مدن طرح شقق الإيجار 

وعن المناطق التي ستتم دراسة الطرح بها فهي: العاشر من رمضان ومدينة الأمل و العبور وحلوان والمعصرة.

