بيان عاجل من الإسكان بشأن حجز وحدات ديارنا وسكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح آلية لتعديل رقم الـIBAN الخاص بعمليات رد جدّيات الحجز الخاصة بهم بمشروعات «ديارنا» و«ظلال» و«جنة» و«سكن مصر» و«روضة العبور»، وكافة المشروعات التي تم طرحها عبر منصة مصر العقارية.

قالت الوزارة في بيان مقتضب لها قبل قليل، إنه سيتم رد جدية الحجز على منصة مصر العقارية، اعتبارًا من اليوم 30 أبريل الجاري وحتى يوم 13 مايو المقبل.

أوضحت الوزارة أن هذه الاجراءات جاءت تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واستجابةً لطلبات وشكاوى العملاء ممن تعذر عليهم جدّيات الحجز الخاصة بهم بمشروعات «ديارنا» و«ظلال» و«جنة» و«سكن مصر» و«روضة العبور»، وكافة المشروعات التي تم طرحها عبر منصة مصر العقارية.

وأكدت الوزارة إنه سيتم إرسال رسائل بريد إلكتروني وإشعارات SMS للعملاء لاستكمال عملية الاسترداد، وذلك بدءًا من يوم 14 مايو المقبل.