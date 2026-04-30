وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات وأعمال التطوير بـ4 مدن في الصعيد

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات المختلفة وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمدن المنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، والوقوف على معدلات التنفيذ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلًا عن دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

وتلقت الوزيرة تقريرًا عن نتائج زيارة تفقدية قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، إلى مدينة المنيا الجديدة، بحضور المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق الحيوية.

وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لتوسعات محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، حيث تم الاطلاع على سير الأعمال، ومعاينة مسار خط الطرد، مع التوجيه بتكثيف الجهود ودفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما تناول التقرير متابعة مشروع الممشى السياحي أمام الحيين الثالث والرابع، وأعمال التنسيق الحضاري بالموقع، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة. وشملت المتابعة أيضًا أعمال المسطحات الخضراء وتنسيق الميادين بالحي الثالث، وأعمال إعادة الشيء لأصله، وتنفيذ المطبات الصناعية بعدد من الأحياء (الثالث، والرابع، والمتميز، والسادس)، إلى جانب الطريق الرئيسي للمدينة، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى.

كما تم تفقد محطة المعالجة الدائمة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، والتأكيد على الالتزام بمعايير جودة المياه المعالجة ثلاثيًا.

وفي السياق ذاته، تفقد مسئولو جهاز مدينة المنيا الجديدة مشروع (22 عمارة) «كومباوند جنة»، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء ومستوى النظافة العامة، إلى جانب تقييم أداء شركات الصيانة والزراعة والأمن داخل نطاق الحي الأول، فضلًا عن متابعة مشروع رصف طرق الحي السياحي وصيانة الطرق والمحاور الرئيسية.

وفي مدينة قنا الجديدة، تضمن التقرير نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز تنمية المدينة، لموقع مشروع إنشاء «28 عمارة» ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة التوسعات الشرقية، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات والإنترلوك بمحيط العمارات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية، واستكمال تنفيذ شبكات المرافق، والتأكد من جاهزية البنية التحتية بالكامل قبل البدء في أعمال تنسيق الموقع، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات وفق أعلى المعايير.

كما تمت متابعة المراحل النهائية لأعمال تطوير المدخل الجنوبي للمدينة، والتي تشمل تنفيذ مزلقان أمام الجامعة الأهلية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع والتشجير، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية ورفع كفاءة المدخل.

وأكد رئيس الجهاز أهمية هذا المحور في تحسين السيولة المرورية وخدمة عدد من المواقع الحيوية، من بينها قطاع الأمن المركزي (قطاع الشهيد العقيد أحمد عبد الفتاح)، ومجمع المواقف الإقليمي، وإدارة المرور، وسوق الجملة، بالإضافة إلى سكان المدينة، كما شملت الجولة متابعة أعمال رصف الطرق بالحي السكني الثالث.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، أوضح التقرير مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء ورفع كفاءتها، حيث تفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس الجهاز، محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، للاطمئنان على كفاءة التشغيل وانتظام العمل، إذ تُستخدم المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء، في إطار التوجه نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق الاستدامة البيئية.

كما شملت الجولة تفقد معمل المحطة ومراجعة ملفات التشغيل ونتائج تحليل العينات، والتأكد من مطابقة المياه المعالجة للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، أشار التقرير إلى جولة تفقدية قام بها المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز المدينة، بمنطقة رجال الأعمال، لمتابعة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وتحسين البيئة العمرانية، مع التأكيد على الاهتمام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات بصورة دورية، والارتقاء بأعمال الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء، والعمل على فتح الطرق وتيسير الحركة أمام المواطنين.

كما تضمنت الجولة متابعة المشروعات الجارية، ومنها أعمال تنسيق الموقع العام، وتطوير الميادين، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمنطقة الإقليمية، التي تُعد من المحاور الحيوية لاحتوائها على عدد من الجامعات والمدارس الخاصة والمنطقة التكنولوجية، فضلًا عن كونها محور ربط رئيسي بين الحي الثاني والحي الثالث ومدخل المدينة من الجهة الجنوبية الغربية.

وشملت الجولة أيضًا تفقد أعمال التطوير بعدد من الميادين والمحاور على طريق أسيوط – البحر الأحمر، وأعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع بالحي الثالث، بما في ذلك منطقة الـ42 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومدخل شمال الجامعة، ومنطقة «ابني بيتك (4)»، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة المحاور الرئيسية.