فتح باب الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني لشغل وظائف بالنقل والإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف لعدد (6) جهات تابعة لوزارة النقل وعدد جهة تابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg ⁠.

وتضمنت الجهات التابعة لوزارة النقل:-

1- الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية

2- قطاع النقل البحري

3- الهيئة القومية للأنفاق

4- الهيئة القومية لسكك حديد مصر

5- الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

6- الهيئة العامة للنقل النهري

كما يتم إتاحة الاستعلام عن مسابقة شغل وظائف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.

ويهيب الجهاز بالسادة المتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك، وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية، مع الالتزام التام بتعليمات دخول الاختبار.