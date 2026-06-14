زوجته كشفت التفاصيل .. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز بعد عملية ناجحة في ألمانيا

كشفت الإعلامية سهير جودة، حقيقة الحالة الصحية للفنان أحمد عبدالعزيز، بعد تداول أنباء بشأن تدهور وضعه الصحي خلال الأيام الماضية.

وقالت سهير جودة، خلال برنامج "الستات" المذاع عبر فضائية النهار، إنها تواصلت مع زوجته الكاتبة دينا شرف الدين، التي أكدت لها أن الفنان أحمد عبدالعزيز خضع لعملية جراحية في ألمانيا منذ نحو شهرين، وقد تكللت العملية بالنجاح، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة ويقضي فترة نقاهة بشكل طبيعي.

وأضافت أن الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن حالته الصحية غير دقيقة، مؤكدة أن كثيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعيدون نشر معلومات قديمة على أنها جديدة.

وقد تردد فى الساعات الماضية عن خضوع أحمد عبد العزيز إلى عملية جراحية دقيقة فى الأحبال الصوتية مما خلق حالة القلق على قامة وقيمة فنية كبيرة حيث ارتبط الجمهور بأعماله الخالدة.

المثير فى الأمر أن الخبر انتشر بشكل سريع عبر السوشيال ميديا وتم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تأثر قدرته على التحدث خلال الفترة الأخيرة.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

شارك الفنان أحمد عبدالعزيز في مسلسل «البخت»، الذي دارت أحداثه حول شاب بسيط يعتمد على الصدق والنزاهة في مواجهة أصحاب النفوذ والفساد، ساعيًا لكشف جرائمهم وتقديمهم للعدالة، وشارك في بطولة العمل كل من مروان عبدالله، وعبير صبري، ونسرين أمين، ومجدي كامل، وفراس سعيد، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.