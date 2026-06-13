أجرى جراحة في الأحبال الصوتية..زوجة الفنان أحمد عبد العزيز: حالته مستقرة

حالة من الجدل الواسع تم إثارتها فى الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنان أحمد عبد العزيز الذى يعد أحد أيقونات الدراما التلفزيونية.

وقد تردد فى الساعات الماضية عن خضوع أحمد عبد العزيز إلى عملية جراحية دقيقة فى الأحبال الصوتية مما خلق حالة القلق على قامة وقيمة فنية كبيرة حيث ارتبط الجمهور بأعماله الخالدة.

المثير فى الأمر أن الخبر انتشر بشكل سريع عبر السوشيال ميديا وتم تداول معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تأثر قدرته على التحدث خلال الفترة الأخيرة.

زوجة أحمد عبد العزيز توضح الحالة الصحية لزوجها

وهذا الأمر دفع زوجة الفنان أحمد عبد العزيز “دينا شرف الدين” للخروج عن صمتها وكشف الحقيقة كاملة حول الحالة الصحية لصاحب مسلسل “ذئاب الجبل”.

وقالت زوجة أحمد عبد العزيز أن الجراحة أجريت بالفعل منذ نحو شهرين، وليس خلال الأيام الماضية كما تردد، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة حاليًا ويتمتع بصحة جيدة، أن أحمد بخير ولا يعاني من أي مضاعفات، نافية ما تداول بشأن تدهور حالته الصحية، ومؤكدة أنه يتابع حالته بشكل طبيعي وفق تعليمات الأطباء.

أشرف زكي يتدخل ويحسم الجدل

بينما قرر الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية التدخل سريعا لوقف الشائعات حول الحالة الصحية للفنان أشرف زكي خاصة أنها انتشرت عبر صفحة الإعلامي مدحت شلبي مما خلق حالة من القلق.

وقال أشرف زكى : أحمد عبد العزيز بخير ويتمتع بصحة جيدة، موضحا أنه لم يخضع الى أى عملية جراحية فى الوقت الراهن ومن المقرر أن يلتقي به يوم الأثنين المقبل.

آخر أعمال أحمد عبد العزيز

شارك الفنان أحمد عبدالعزيز في مسلسل «البخت»، الذي دارت أحداثه حول شاب بسيط يعتمد على الصدق والنزاهة في مواجهة أصحاب النفوذ والفساد، ساعيًا لكشف جرائمهم وتقديمهم للعدالة، وشارك في بطولة العمل كل من مروان عبدالله، وعبير صبري، ونسرين أمين، ومجدي كامل، وفراس سعيد، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج معتز حسام.