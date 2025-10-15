أحمد عبد العزيز: أحداث غزة أصابتني بالاكتئاب رغم نجاحاتي الفنية

كشف الفنان أحمد عبد العزيز عن تأثره الشديد بما تشهده المنطقة وقطاع غزة من أزمات وأحداث دامية، مؤكدًا أنه شعر بحالات اكتئاب متكررة خلال السنوات الماضية، رغم النجاحات الكبيرة التي حققها في مسيرته الفنية.



وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة صدى البلد 2: “الواحد بيشعر بالاكتئاب... على مدار حياتي حسّيت بالاكتئاب أكتر من مرة، أنا إنسان قبل ما أكون فنان، وأتأثر جدًا بما يحدث حولي من أحداث مؤلمة في غزة.”

وأضاف موضحًا أن النجاح الفني لا يحميه من التأثر الإنساني، قائلاً:"نجاحي يحميني على المستوى الشخصي فقط، لكن اللي بيحصل حوالينا بيأثر فيّ جدًا."

وأشار الفنان إلى أن القضية الفلسطينية وأحداث غزة الأخيرة كانت من أكثر الأمور التي هزّت مشاعره، مؤكدًا أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتشريد وتجويع يمثل مأساة إنسانية تمس ضمير كل إنسان عربي.



