تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيلته لمواجهة سوريا في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2025 .
وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد محبوبي جماهير الأهلي والزمالك محمد علي بن رمضان وعلي معلول وفرجاني ساسي.
تشكيل تونس ضد سوريا
حراسة المرمى: أيمن دحمان
الدفاع: معتز النفاتي - مروان الصحراوي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي- علي معلول
الوسط: فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - إسماعيل الغربي
الهجوم: عمر العيوني - فراس شواط
تشكيل منتخب سوريا
حراسة المرمى: شاهر الشاكر
الدفاع: أحمد فقا - عبد الله الشامي - خالد كردغلي - زكريا حنان
الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد صلخدي
الهجوم: محمود الأسود - عمر خربين - محمد الحلاق
وتقام مباراة تونس ضد سوريا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في افتتاح بطولة كأس العرب 2025.