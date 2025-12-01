تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب

أعلن سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيلته لمواجهة سوريا في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2025 .

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد محبوبي جماهير الأهلي والزمالك محمد علي بن رمضان وعلي معلول وفرجاني ساسي.

تشكيل تونس ضد سوريا

حراسة المرمى: أيمن دحمان

الدفاع: معتز النفاتي - مروان الصحراوي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي- علي معلول

الوسط: فرجاني ساسي - محمد علي بن رمضان - إسماعيل الغربي

الهجوم: عمر العيوني - فراس شواط

تشكيل منتخب سوريا

حراسة المرمى: شاهر الشاكر

الدفاع: أحمد فقا - عبد الله الشامي - خالد كردغلي - زكريا حنان

الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد صلخدي

الهجوم: محمود الأسود - عمر خربين - محمد الحلاق



وتقام مباراة تونس ضد سوريا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة في افتتاح بطولة كأس العرب 2025.