أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

أسعار الدولار اليوم الإثنين 1-12-2025، شهدت هدوءًا نسبيًا بعد أن تراجعت أمس بشكل جماعي في البنوك.

أسعار الدولار اليوم الإثنين



ومع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-12-2025، سجّل سعر الصرف حالة من الاستقرار النسبي داخل الجهاز المصرفي.

أسعار الدولار في البنوك



جاءت الأسعار في عدد من البنوك على النحو التالي:

بنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي QNB: جا بسعر 47.70 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

"البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي CIB، بنك نكست، بنك التنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي، ميد بنك" بلغ 47.65 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

بنوك:" SAIB، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد"، بلغ 47.65 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع .

البنك العقاري المصري العربي: بلغ 47.64 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

المصرف العربي الدولي AIB، بنك فيصل الإسلامي، بنك إتش إس بي سي، البنك الأهلي المتحد: بلغ 47.63 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.