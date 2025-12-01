قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
ما المقصود بقول الله إن قرآن الفجر كان مشهودا؟.. اعرف المعنى الصحيح
رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك
علاج الكوابيس المزعجة.. 7 سنن نبوية قبل النوم تحميك من شر الشياطين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

أسعار الدولار اليوم الإثنين 1-12-2025، شهدت هدوءًا نسبيًا بعد أن تراجعت أمس بشكل جماعي في البنوك.

ومع بداية تعاملات اليوم الإثنين 1-12-2025، سجّل سعر الصرف حالة من الاستقرار النسبي داخل الجهاز المصرفي.

جاءت الأسعار في عدد من البنوك على النحو التالي:

بنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي QNB: جا بسعر 47.70 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 47.68 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.

"البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي CIB، بنك نكست، بنك التنمية الصناعية، البنك المصري الخليجي، ميد بنك" بلغ 47.65 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.

بنوك:" SAIB، بنك قناة السويس، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد"، بلغ 47.65 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع .

البنك العقاري المصري العربي: بلغ 47.64 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي AIB، بنك فيصل الإسلامي، بنك إتش إس بي سي، البنك الأهلي المتحد: بلغ 47.63 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.

