إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن وحدة الدول الإسلامية قادرة على تحصين شعوب المنطقة من أي ضغوط خارجية، مشدداً على أن الإرادة المشتركة القائمة على التقارب وتبادل الخبرات كفيلة بمنع القوى الأخرى من افتعال الأزمات.

وخلال لقائه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في طهران، اعتبر بزشكيان أن جانبا من التوترات الإقليمية يرتبط بـ"مؤامرات وتأجيج الخلافات من أطراف تسعى لفرض سياسات خاطئة وعرقلة مسار التنمية في البلدان الإسلامية"، مؤكداً قدرة العالم الإسلامي على تجاوز الخلافات والانطلاق نحو تعاون واسع وتنمية مشتركة.

من جانبه، رأى فيدان أن استمرار الخلافات بين الدول الإسلامية "أضاع وقتاً ثميناً"، مشدداً على أن الشراكات والعمل الجماعي باتا ضرورة ملحة.

كما سلم فيدان الرئيس الإيراني رسالة من نظيره التركي رجب طيب إردوغان تناولت أهمية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والإقليمي بين طهران وأنقرة.

وفي إطار زيارته، التقى وزير الخارجية التركي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، حيث بحث الجانبان المستجدات في سوريا وغزة، وناقشا ما وصفاه بـ"الدور التخريبي" لإسرائيل في التطورات الأخيرة.

وأكد الطرفان ضرورة تعزيز التنسيق بين البلدين في إدارة الأزمات الإقليمية، فيما وجه فيدان دعوة رسمية للاريجاني لزيارة تركيا.