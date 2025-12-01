قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
ثروت الزيني: صلاحية كميات من الدواجن المجمدة في المجمعات قاربت على الانتهاء
ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة ينفرد بالصدارة وريال مدريد يتراجع
أبوشقة يقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة أسباب إلغاء نتائج 49 دائرة انتخابية
مصطفى غريب يكشف عن مشاركته فى ماراثون رمضان 2026
خالد الغندور: بولولو يرفض عرض الأهلي ويفضل البقاء في أوروبا
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
إثارة البلبلة.. كواليس ومفاجآت عن فيديوهات الأكيلانس وسلطانجي
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار في هذه المناطق
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك

هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
عبد العزيز جمال

مع انتشار الهواتف الذكية وتزايد قدرات التطبيقات على جمع البيانات، أصبح سؤال "هل هاتفك يتجسس عليك؟" من أكثر التساؤلات تداولًا بين المستخدمين.

فالهواتف الحديثة مزودة بميكروفونات ومستشعرات متقدمة، وبعض التطبيقات قد تصل إليها في الخلفية دون علمك، وهو ما قد يفتح المجال للتجسس أو جمع المعلومات الصوتية.

علامات قد تشير إلى التجسس على هاتفك

أوضح خبراء الأمن الرقمي، أن هناك عدة مؤشرات يمكن أن تكشف وجود محاولة للتنصت أو جمع بياناتك الصوتية:

هل هناك طريقة تكتشف بها أن هاتفك مراقب؟

1. استهلاك البطارية غير المبرر

إذا لاحظت انخفاضًا سريعًا في شحن البطارية، خصوصًا مع تطبيقات لا تستخدمها، فقد يشير ذلك إلى تشغيل الميكروفون في الخلفية أو نشاط مشبوه يجمع بيانات صوتية.

2. سخونة الهاتف المفاجئة

تشغيل الميكروفون لفترات طويلة يجهد المعالج، مما يؤدي إلى سخونة الهاتف بشكل غير طبيعي، حتى وإن لم تكن تستخدم أي تطبيقات.

3. ظهور مؤشر الميكروفون أو ضوء الخصوصية

في هواتف أندرويد وآيفون، ظهور نقطة خضراء أو برتقالية يدل على استخدام الميكروفون أو الكاميرا، حتى دون سبب واضح، وهو مؤشر خطر يستوجب التحقق من التطبيقات العاملة في الخلفية.

4. ظهور إعلانات مرتبطة بكلامك

إذا تحدثت عن موضوع معين ولاحظت ظهور إعلانات مرتبطة بذلك فورًا، فقد يكون السبب وصول بعض التطبيقات غير المبرر إلى الميكروفون لتحليل صوتك.

5. سماع صدى أو تشويش أثناء المكالمات

وجود صوت تشويش أو صدى أثناء المكالمات قد يشير إلى مشاركة الميكروفون مع تطبيقات خبيثة تعمل في الخلفية، وهو علامة تحذيرية على احتمالية التنصت.

لماذا تطلب التطبيقات إذن الوصول للميكروفون؟

تطلب تطبيقات مثل فيسبوك، واتساب، إنستجرام، وتيك توك الوصول للميكروفون حتى لو لم تستخدم ميزة التسجيل بشكل متكرر.

 بعض التطبيقات تحتفظ بحق الوصول وتعمل في الخلفية دون أن يلاحظ المستخدم، وهو ما يزيد من مخاطر الخصوصية.

كيف تحمي نفسك من التجسس عبر الهاتف؟

اتبع هذه الخطوات لضمان حماية هاتفك من محاولات التنصت:

1. مراجعة صلاحيات الميكروفون

ادخل إلى إعدادات الخصوصية ثم الميكروفون، وأغلق أي تطبيق لا يحتاج إليه.

2. تفعيل ميزة مؤشرات الخصوصية

تتيح هذه الميزة معرفة كل مرة يشتغل فيها الميكروفون أو الكاميرا، مهما كان السبب.

3. منع تشغيل التطبيقات في الخلفية

خاصة التطبيقات التي تطلب صلاحيات غير ضرورية، لمنع الوصول غير المصرح به.

4. تحديث نظام التشغيل بانتظام

التحديثات تعمل على سد الثغرات التي قد تُستغل من قبل التطبيقات الخبيثة للوصول إلى الميكروفون أو الكاميرا.

5. استخدام تطبيقات حماية موثوقة

برامج مكافحة البرامج الضارة تكتشف محاولات تسجيل الصوت أو الوصول غير القانوني للميكروفون.

رغم أن فكرة أن "الهاتف يسجل من نفسه" ليست دقيقة دائمًا، إلا أن تكرار ظهور العلامات السابقة دون سبب واضح يستدعي مراجعة صلاحيات الجهاز فورًا.

الوعي بالتهديدات الرقمية والمتابعة المستمرة تعتبر خط الدفاع الأول لحماية الخصوصية في عصر الهواتف الذكية والتطبيقات الذكية.

هاتفك هل هاتفك يتجسس عليك الهواتف الذكية التطبيقات جمع البيانات علامات قد تشير إلى التجسس على هاتفك لماذا تطلب التطبيقات إذن الوصول للميكروفون سخونة الهاتف المفاجئة استهلاك البطارية كيف تحمي نفسك من التجسس عبر الهاتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

ماجدة أشرف ضحية زوجها

ولا مليون راجل.. ماجدة انتقمت من زوجها وسجنته بعد تسريب فيديوهاتها

وزير الصحة

هنخبي ليه.. الصحة: نعترف بشدة الإصابة التنفسية وهذا هو السبب العلمي

زيادة المعاشات

زيادة المعاشات يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى؟

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

ترشيحاتنا

السلوكيات السلبية

النقل تناشد المواطنين دعم حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات المرورية السلبية

سوبرجيت

سوبرجيت تؤكد التزامها بتقديم أعلى مستويات الخدمة عبر أسطول حافلات حديث وشبكة خطوط متطورة

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

اتحاد العمال يدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا

بالصور

في ليالي البرد.. طريقة عمل البطاطا المكرملة

طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا
طريقة عمل البطاطا

احمي نفسك من الفيروس.. أقوى مشروبات لمواجهة البرد وكورونا

اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد
اقوى مشروب للبرد

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان
محمد رضوان
محمد رضوان

فيديو

عمرو عبد الجليل وأدوار الشر

هسيب التمثيل.. عمرو عبد الجليل يعبر عن غضبه بسبب أدوار الشرير

المضبوطات

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد