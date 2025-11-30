كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين أحدهما ضابط شرطة بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء احتفالاً بفوز أحد أعضاء مجلس النواب بالمنيا.. بالفحص تبين صحة الواقعة وقيام المرشح المذكور، ونجل شقيقته "ضابط شرطة" بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين أحدهما بندقية خرطوش مرخصة، وذلك احتفالا بفوزه فى الإنتخابات البرلمانية.

ضابط وخاله المرشح.. الداخلية تضبط المتهمين بإطلاق الأعيرة في المنيا

تم التحفظ على البندقيتين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والإجراءات التأديبية حيال الضابط لمخالفته ثوابت الوزارة.

