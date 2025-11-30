تراجع جديد .. سعر الدولار مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البنوك المصرية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 30 نوفمبر 2025، على تراجع محدود في سعر الدولار أمام الجنيه.

أسعار الدولار اليوم



تراوح سعر شراء الدولار بين 47.63 و47.65 جنيهًا، فيما سجلت أسعار البيع مستوى بين 47.53 و47.55 جنيهًا في أغلب البنوك.

ويعرض موقع صدى البلد ضمن نشرته الخدمية آخر تحديثات أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك



سجل كل من البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي سعر 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

كما استقرت الأسعار في إتش إس بي سي وبنك فيصل الإسلامي عند 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ سعر الشراء 47.65 جنيهًا وسعر البيع 47.55 جنيهًا.

سعر الدولار الآن



أما بنك الإسكندرية فسجل انخفاضًا طفيفًا، ليصل السعر إلى 47.63 جنيه للشراء و47.53 جنيه للبيع.

وحافظ بنك مصر على أعلى سعر، حيث بلغ 47.70 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

أسعار البنك الأهلي المصري

وجاءت أسعار البنك الأهلي المصري عند 47.65 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع، مواصلةً حالة الاستقرار الملحوظ في السوق.