مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث والصراعات التى بدأت ان تضع سارة فى موقف صعب.

ومن ابرزها ، اتفاق كريم (شريف سلامة) مع محامى مريم (نيللى كريم) ضد خطة سارة (مها نصار) ومراد (احمد سعيد عبد الغني) ليخبرهم ان بيع البراند ليس قانوني لأن المحامى كاتب شرط بأن لابد من معرفة مريم تفاصيل البيع اذا حدث ولابد من موافقتها.

ويساوم المحامى سارة ويطلب منه ان يأخذ ربع المبلغ من بيع البراند ويخبر كريم بأن خطتطهم تمشي على ما يرام ، ويذهب لمراد ويخبره بأنه الأمر مثبوت ضده وانه لابد ان يدفع له حتى لا يكون امام القضاء.

وتدهور الحالة النفسية لسارة بعد تعرضها للهلوسة ، وتذهب لشقيقتها وتطلب منها ان تساعدها وتتواصل مع عبد الغني (محمود الليثى) ليتواصل معها ويساعدها ولكن والدتها (صفاء الطوخي) تقرر ان تطردها ولا تعود مجددا للمنزل.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز