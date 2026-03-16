الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عادل مصطفى يشتبك مع مراقب مباراة الأهلي والترجي بعد إنذار هاني

الاهلي
رباب الهواري

شهدت المباراة  بين النادي الاهلي والترجي التونسي حالة من التوتر على مقاعد البدلاء، بعدما دخل عادل مصطفى، المدرب العام للفريق، في مشادة كلامية مع مراقب المباراة، وذلك اعتراضًا على قرارات الحكم خلال اللقاء. 

وجاءت هذه الواقعة عقب قيام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب هاني، وهو القرار الذي أثار غضب الجهاز الفني.

إنذار هاني يشعل الأجواء

بدأت الأزمة عندما قرر حكم المباراة توجيه إنذار للاعب هاني بعد تدخل اعتبره الحكم مخالفًا لقوانين اللعبة. غير أن الجهاز الفني رأى أن القرار كان قاسيًا وغير مستحق، خاصة أن التدخل لم يكن عنيفًا بالشكل الذي يستدعي إشهار بطاقة صفراء.

وعلى الفور، أبدى عادل مصطفى اعتراضه من على خط التماس، حيث توجه بالحديث إلى الحكم ومساعديه، قبل أن يتطور الموقف لاحقًا مع مراقب المباراة الذي حاول تهدئة الأوضاع وإعادة الانضباط إلى دكة البدلاء.

مشادة مع مراقب المباراة

ومع استمرار اعتراضه، دخل عادل مصطفى في نقاش حاد مع مراقب المباراة، معبرًا عن استيائه من أداء الحكم وإدارته للمباراة. وطالب المدرب العام بضرورة مراجعة بعض القرارات التي اعتبرها مؤثرة على سير اللقاء.

في المقابل، حاول مراقب المباراة احتواء الموقف وتهدئة المدرب، مطالبًا إياه بالالتزام بالتعليمات وعدم الاعتراض بشكل مبالغ فيه حتى لا تتعرض دكة البدلاء لأي عقوبات.

توتر مستمر خلال اللقاء

عكست هذه الواقعة حالة التوتر التي سيطرت على أجواء المباراة، خاصة مع حساسية المواجهة وأهميتها بالنسبة للفريقين. كما زادت بعض القرارات التحكيمية المثيرة للجدل من حدة الاعتراضات داخل الملعب وخارجه.

ورغم هذه الأجواء المشحونة، استمرت المباراة بشكل طبيعي بعد تدخل بعض أعضاء الجهاز الفني لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى مقاعد البدلاء، حتى لا تتفاقم الأزمة أو تؤثر على تركيز اللاعبين داخل أرض الملعب

الاهلي اخبار الاهلي دوري ابطال افريقيا الترجي التونسي

