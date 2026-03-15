جماهير الترجي تهاجم نجم الأهلي قبل موقعة رادس.. صورة

استهدفت جماهير الترجي التونسي، محمد بن رمضان نجم النادي الأهلي، قبل مواجهة الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها على ملعب رادس.

هاجمت جماهير فريق الترجي التونسي، لاعبي النادي الأهلي وتحديدا محمد علي بن رمضان خلال دخولهم لملعب اللقاء،

حيث اتهمته بـ«الخيانة» بعد رفضه العودة إلى النادي التونسي واختياره الانتقال إلى الأهلي.

وشهدت الساعات الأخيرة هجومًا كبيرًا من الجماهير الحاضرة في تدريبات الفريق ضد محمد بن رمضان، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المصري.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.