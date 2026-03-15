تعرف علي بدلاء الأهلي أمام الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

كشف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، عن دكة بدلاء المارد الأحمر أمام الترجي التونسي، في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه علي فيسبوك "بدلاء الأهلي أمام الترجي: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية وحسين الشحات وأحمد عيد وعمرو الجزار ومروان عثمان وطاهر محمد طاهر"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد؛ لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الأهلى مع الترجى التونسى باستاد رادس، فى ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والترجي

ويلتقي الأهلي مع الترجي في الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة فى منافسات ذهاب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا في ملعب «حماد العقربي» في رادس.

حكم مباراة الأهلي والترجي

ويدير مباراة الليلة السنغالي عيسى سي وسيكون الموريتاني أحمد امتياز في تقنية الفار بمساعدة الأنجولي جيلسون دوس سانتوس.