لاستكمال تحريات المباحث .. حبس 12 متهماً بالتنقيب ونبش المقابر في عرب المدابغ بأسيوط

قررت نيابة قسم أول أسيوط، اليوم الأحد، حبس 12 شخصًا متهمين بالقيام بأعمال نبش وتنقيب داخل المقابر وبناء مقابر جديدة وبيعها لصالحهم بمنطقة عرب المدابغ التابعة لحي غرب مدينة أسيوط، على ذمة التحقيقات، مع عرضهم صباح غدٍ الاثنين واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.



معلومات وتحريات كشفت الواقعة



وكان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود معلومات للمقدم علي نصر رئيس وحدة مباحث قسم أول أسيوط، بشأن قيام 12 شخصًا بأعمال هدم ونبش للمقابر القديمة، وإعادة بناء مقابر جديدة تمهيدًا لبيعها بمنطقة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.



حملة أمنية لضبط المتهمين



وعلى الفور، ترأس المقدم علي نصر رئيس وحدة المباحث حملة أمنية، رافقه خلالها الرائد زياد بخيت معاون مباحث قسم أول أسيوط، وقوة من أفراد الشرطة السريين، حيث استهدفت الحملة منطقة مدافن عرب المدابغ، وتمكنت من ضبط المتهمين الـ12 أثناء تواجدهم بمحيط المقابر.





وبدأت نيابة قسم أول أسيوط، صباح اليوم الأحد، التحقيق مع المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، قبل أن تصدر قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات، مع عرضهم صباح غدٍ الاثنين، وطلب استكمال تحريات مباحث قسم أول أسيوط لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.