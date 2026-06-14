مصر تشارك في قمة السبع بفرنسا| مساعد الخارجية الأسبق يكشف التفاصيل

أكد السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تتمتع بعلاقات في غاية القوة من فرنسا، مضيفا أن مشاركة مصر في قمة السبع يؤكد على دورها المحوري في دفع التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط.

واضاف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الاستماع لمصر ليس وضع برتوكول ولكن شيء مهم للقضايا في المنطقة والعالم، متابعا أن لقاء السيسي وترامب في غاية الأهمية في ظل الظروف الحالية بالمنطقة.

وتابع السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدولة المصرية تبذل جهدا حقيقي في ملفات إقليمية هامة بهدف تحقيق الاستقرار.