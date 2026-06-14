اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ.. تفاصيل

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، برئاسة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اعتماد نتيجة نهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025 /2026م، وذلك عقب اعتمادها ظهر اليوم الأحد من الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أحمد خليفة الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأوضحت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، خلال بيان لها، أن نسبة النجاح العامة بالشهادة الابتدائية الأزهرية بلغت 88.92% على مستوى المنطقة، وتقدم لأداء الامتحانات 10141 طالبًا وطالبة، تغيب منهم 73 طالبًا.

فيما بلغ عدد الحاضرين 10068 طالبًا وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية الأزهرية 83%، من إجمالي 9607 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، تغيب منهم 68 طالبًا، بينما أدى الامتحانات 9539 طالبًا وطالبة.

وتقدمت قيادات منطقة كفر الشيخ الأزهرية بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، مثمنةً ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل متواصل أسهم في إنجاز أعمال الامتحانات والمراجعة والرصد وإعلان النتائج بالدقة والسرعة المطلوبة.

كما هنأت قيادات المنطقة، برئاسة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، أبناءها الطلاب والطالبات الناجحين والمتفوقين، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، وأن يواصلوا مسيرة التفوق والتميز، بما يعكس مكانة الأزهر الشريف ورسالته التعليمية والتربوية.