رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتابع لجان الثانوية ببيلا والحامول| صور

أدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وسط أجواء هادئة ومنظمة.

وأعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى الامتحان وملائمته للوقت المخصص للإجابة، وذلك في مستهل الأسبوع الثاني من امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025 /2026م.

وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة، تفقد الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مجمع لجان البنين والفتيات بإدارتي الحامول وبيلا التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان، والتأكد من تهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

كما شدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الامتحاني وتوفير جميع سبل الراحة للطلاب.

ومن جانبه، تابع حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، سير أعمال الامتحانات بلجان إدارة بيلا التعليمية الأزهرية، بحضور عدد من موجهي عموم المنطقة، واطمأن على انتظام اللجان وتوافر الإجراءات التنظيمية اللازمة، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة الميدانية لضمان حسن سير الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ هذا العام 9274 طالبًا وطالبة، منهم 5359 بالقسم العلمي و3915 بالقسم الأدبي، موزعين على 30 لجنة رئيسية بمختلف مراكز المحافظة.