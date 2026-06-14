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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لأول مرة .. إجراء عمليات مناظير الفراغ الثالث غدًا بمركز كبد كفر الشيخ

الدكتور أحمد مدكور
الدكتور أحمد مدكور
محمود زيدان

يستضيف مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ غدًا الثلاثاء، الأستاذ الدكتور أحمد مدكور، رائد تخصص مناظير الفراغ الثالث (3rd Space Endoscopy) في مصر والوطن العربي، لإجراء عمليات مناظير الفراغ الثالث بالمركز.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور ياسين رمضان، مدير عام مركز أبحاث وعلاج أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ، وذلك استمرارًا لجهود المركز في دعم التخصصات الدقيقة وتبادل الخبرات العلمية والطبية المتقدمة.

وأكد الدكتور ياسين رمضان، مدير عام المركز، أن هذه الاستضافة تأكيدً على حرص المركز على مواكبة أحدث التطورات في مجال طب المناظير، وتعزيز مستوى الخدمات الطبية والتعليم الطبي المستمر داخل المركز، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة للمرضى.

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